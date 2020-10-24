Москва, , 12:17 — REGNUM Инцидент с избиением главного арбитра в матче молодежного футбольного чемпионата России (ЧР) с участием московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» Богдана Головко — это безобразие, недопустимое не только в спорте, но и в жизни. Об этом 24 октября заявил российский министр спорта Олег Матыцин в программе «Прямой разговор с министром» на телеканале «Матч Страна».

«Безобразие. Такие вещи не должны происходить не только в спорте, они недопустимы в жизни», — заявил Матыцин.

Также глава Минспорта РФ отметил, что спорт является платформой формирования культуры и уважения, которая закладывает основные принципы уважения к с сопернику и к судье.

«Надеюсь, будут приняты надлежащие меры, чтобы правильно оценить этот поступок», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября главный судья матча седьмого тура молодежного первенства России по футболу между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» (0:0) Богдан Головко был избит после игры представителем грозненского клуба. Позднее «Ахмат» принес извинения Головко, указав, что удары арбитру нанес болельщик «Ахмата».