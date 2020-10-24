Турин, Италия, , 11:52 — REGNUM Американский хавбек команды «Шальке 04» из Гельзенкирхена Уэстон Маккенни, играющий на правах аренды за туринскую команду «Ювентус», вылечился после заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба туринского клуба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Уточняется, что последний пройденный 22-летним футболистом тест на SARS-CoV-2 показал отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что Уэстон Маккенни вслед за португальским форвардом «Ювентуса» Кришитану Роналду заразился коронавирусной инфекцией, в результате чего туринский клуб перешел на самоизоляцию.