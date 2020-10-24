Москва, , 11:50 — REGNUM Реализация «Стратегия-2020» по развитию физкультуры и спорта в России признана успешной президентом РФ Владимиром Путиным на прошедшем 6 октября Совете по развитию физической культуры и спорта. Об этом 24 октября заявил российский министр спорта Олег Матыцин в программе «Прямой разговор с министром» на телеканале «Матч Страна».

Сергей Луппов. Спорт. 1930

«На совете при президенте РФ мы представили очень детальный отчет о выполнении «Стратегии-2020». Президентом стратегия признана практически успешно реализованной, но впереди еще осталось два месяца 2020 года, и все элементы, которые были не доработаны, будут выполнены», — сказал глава Минспорта РФ.

Также он отметил, что указанная «Стратегия» была очень нужным и важным элементом построения работы ведомства, в результате чего была укреплена материальная база российского спорта, включая и большие стадионы, и небольшие объекты.

«Страна гордится и гордилась крупными соревнованиями. В целом очень мощный импульс был дан развитию физкультуры и спорта», — отметил Матыцин.

Кроме этого, министр спорта РФ указал, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в реализацию «Стратегии».

"Конечно, пандемия явилась очень серьезным вызовом, и она, к сожалению, продолжается. Мы предусмотрели поэтапность реализации стратегии. Важна автономная система подготовки наших команд, создание федеральных баз вне зависимости от условий, которые складываются», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта прошло 6 октября и на нем основным вопросом было обсуждение стратегии развития спорта в стране до 2030 года