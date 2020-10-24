Роли, США, , 11:43 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» продлил соглашение со своим шведским защитником Густавом Форслингом. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что соглашение между 24-летним хоккеистом и клубом носит двусторонний характер и рассчитано на один год. При этом уточняется, что, согласно контракту, зарплата игрока в НХЛ составит $700 тыс., а в случае, если швед будет отправлен в Американскую хоккейную лигу (АНХЛ) — $250 тыс.

Отметим, прошедший сезон Густав Форслинг провел в фрам-клубе «Каролины» в АХЛ — «Шарлотт Чекерс», где в 57 матчах набрал 26 (8 шайб +18 результативных передач) очков.