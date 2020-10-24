Хабаровск, , 11:49 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» уверенно победил московскую команду «Чертаново» в матче семнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле стадиона имени В. И. Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в матче отличились нападающий Дмитрий Барков (6-я минута) и полузащитник Рамазан Гаджимурадов (52-я).

При этом данная игра стала первым матчем хабаровской команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана.

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабровск» прервал свою серию из восьми проигранных игр подряд, набрав 21 очко и укрепив свою 14-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. У «Чертаново» 14 очков и 18-е место.