Неаполь, Италия, , 11:26 — REGNUM Неаполитанский клуб «Наполи» удовлетворен работой своего главного тренера Дженнаро Гаттузо и готов к продлению соглашения с ним. Об этом 24 октября сообщил спортивный директор команды из Неаполя Кристиано Джунтоли.

«Мы очень довольны проделанной им работой как на поле, так и за его пределами. Он полностью поддержал наше дело», — приводит слова Джунтоли Kiss Kiss Napoli.

Также он уточнил, что специалист стал главным наставником клуба в напряженный момент, когда дела команды шли не очень хорошо, и помог ей выйти на правильный путь, чтобы начать заново на отличном уровне.

«Гаттузо счастлив здесь, и можно договориться о продлении контракта», — заключил спортивный директор «Наполи».

Отметим, контракт между неаполитанской командой и 42-летним специалистом рассчитан до лета 2021 года.