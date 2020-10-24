Сент-Пол, США, , 11:26 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» заключил контракт новичка с австрийским нападающим Марко Росси. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба клуба.

Также указывается, что соглашение начального уровня между 19-летним хоккеистом и командой рассчитано на срок в три года.

Отметим, Марко Росси провел сезон 2019−20 в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67», набрав в общей сложности 120 очков (39 шайб + 81 результативных передач) в 56 матчах и став лучшим игроком в сезоне в OHL и попав на матч всех звезд данной лиги.