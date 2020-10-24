Лас-Вегас, США, , 10:04 — REGNUM Шведский боец смешанного стиля (ММА) российского происхождения Хамзат Чимаев сойдётся в поединке с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Об этом 24 октября рассказал глава промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Дэйна Уайт.

«У нас есть бой. Хамзат Чимаев — Леон Эдвардс. Они будут драться, это будет отличный поединок», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Также глава UFC отметил, что теперь Чимаев может прекратить бросать вызовы в социальной сети Twitter всем подряд, потому что у него есть противник.

Отметим, на сегодняшний день в активе 26-летнего ни разу непобежденного Чимаева девять побед в ММА (все — досрочно) и в последнем поединке, состоявшемся 20 сентября, он отправил в нокаут представителя США Джеральда Мершарта в первом раунде. У 29-летнего Эдвардса 18 побед (9 — досрочно) при трех поражениях.