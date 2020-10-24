Калгари, Канада, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» заключил соглашение с российским защитником Никитой Нестеровым. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что контракт между канадской командой и 27-летним хоккеистом заключен на один год, зарплата игрока за это период составит $700 тыс.

Отметим, Никита Нестеров является воспитанником челябинского хоккейного клуба «Трактор». С 2014 по 2017 год он уже выступал в НХЛ за команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». С 2017 играл в московском ЦСКА, которое покинул по окончании минувшего сезона.