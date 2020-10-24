Сочи, Краснодарский край, , 08:34 — REGNUM Фигурист Михаил Коляда является лидером в индивидуальном мужском разряде после исполнения короткой программы на третьем этапе Кубка России (КР) по фигурному катанию в Сочи.

За свое выступление с короткой программой Михаил Коляда получил 101,72 балла.

Второе место занимает Дмитрий Алиев с 94,01 балла, третьим стал Андрей Мозалев, получивший 90,66 балла.

Отметим, 24 октября будет представлена произвольная программа в мужском индивидуальном разряде и у танцевальных дуэтов, а также короткая программа в женском индивидуальном разряде.