Флорида, США, , 08:34 — REGNUM Финский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» российского происхождения Александр Барков может вернуться в чемпионат своей страны. Об этом 24 октября сообщает Aamulehti.

По информации источника, 25-летний нападающий рассматривает возможность продолжения своей игровой карьеры в команде «Таппара» из Тампере, однако для его перехода необходимо согласие «Пантерз».

Отметим, Александр Барков был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ 2013 года под вторым номером. В минувшем сезоне он провел за свой клуб 66 матчей в регулярном чемпионате лиги и набрал в них 62 (20 шайб + 42 результативные передачи) очка. В четырех матчах плей-офф Кубка Стэнли отметился шайбой и тремя результативными передачами.