Манчестер, Великобритания, , 08:34 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» хочет продлить соглашение со своим французским хавбеком Полем Погбой. Об этом 24 октября сообщает ESPN.

Уточняется, что манчестерская команда хочет подписать с 27-летним футболистом контракт на долгий срок, однако при этом не намерена предлагать игроку повышенную зарплату, чтобы не нарушить финансовый баланс.

В то же время, руководство «МЮ» готово пойти на увеличение зарплаты полузащитника, который в настоящее время получает € 297 тыс. в неделю, в разумных пределах. При этом в случае, если футболист и клуб не договорятся, в клубе готовы подождать до истечения текущего контракта игрока, который заканчивается в 2022 году.

Отметим, Поль Погба перешел в состав «МЮ» из туринской команды «Ювентус» летом 2016 года.