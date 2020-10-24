Токио, , 05:32 — REGNUM Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведение которых было перенесено на 2021 год, с ноября начнёт осуществлять возврат стоимости купленных билетов на перенесённые соревнования. Об этом 24 октября сообщает телеканал NHK.

Возврат билетов на Олимпийские игры планируется проводить в течение 20 дней начиная с 10 ноября. Возврат билетов на Паралимпийские игры будет проводиться в декабре.

Телеканал отмечает, что на Олимпийские игры в Токио организаторы успели продать почти 4,4 млн билетов. На Паралимпийские игры было продано значительно меньше — около 97 тысяч. После переноса соревнований на 2021 год срок действия билетов также был продлён.

Как сообщало ИА REGNUM, о своем твёрдом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио, которые были из-за пандемии коронавируса перенесены с 2020 на 2021 год, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

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