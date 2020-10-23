Подольск, Московская область, , 23:37 — REGNUM Третий матч Евгения Ставровского на тренерском мостике «Сочи» закончился победой «южан» над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом — 5:2.

В составе «Сочи» отличились Никита Точицкий, Давид Рундблад, Сергей Шмелев, а также Дмитрий Колготкин, забросивший две шайбы. Со стороны «Витязя» обе шайбы забросил Джастин Данфорт.

Таким образом, «Сочинцы» прервали серию поражений из шести матчей, а также выиграли первый матч под руководством нового тренера. Ранее команда Ставровского уступила «Амуру», «Салавату Юлаеву» и «Северстали».