Сент-Пол, США, , 23:23 — REGNUM Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем официальном сайте объявил о подписании контракт новичка с нападающим Марко Росси.

«Уайлд» выбрали игрока под общим девятым номером на драфте НХЛ 2020.

В минувшем сезоне 19-летний уроженец Австрии, набрав 120 (39+81) очков в регулярном чемпионате за «Оттаву 67», стал лучшим бомбардиром юниорской лиги Онтарио. Отметим, что он, таким образом, стал первым игроком из Европы, который выиграл бомбардирскую гонку лиги Онтарио.