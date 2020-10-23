Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Руководители клубов НБА провели встречу, на которой обсудили варианты начала следующего сезона.

Согласно информации журналиста Шэмса Чарании, клубы рассматривают вариант со стартом сезона НБА 2020/2021 22 декабря. Ранее руководство клубов сошлось на мнении, что не планируют начинать розыгрыш регулярного чемпионата раньше католического Рождества.

Также сообщается, что из-за позднего старта чемпионата и пандемии коронавируса количество матчей в регулярном чемпионате сократится с 82 до 72 матчей. Сезон должен будет завершиться до начала Олимпийских игр в Токио 23 июля 2021 года.