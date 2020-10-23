Москва, , 22:28 — REGNUM Столичное ЦСКА добыло два победных очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу «армейцев».

В составе победителй по одной шайбе на свой счет записали Сергей Андронов, Михаил Науменков, Максим Шалунов, Николай Голдобин и Марио Кемпе.

Единственную шайбу «минчан» забросил 22-летний форвард Егор Шарангович.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Запада, набрав 32 очка в 20 матчах. В активе «Динамо» 21 балл, что помогает им находиться на пятой строчке.