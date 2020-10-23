Барселона, Испания, , 22:12 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился впечатлением касательно игры в одной команде с Лионелем Месси.

«Хорошо иметь такого игрока, как он, потому что он лучший в мире. Мы знаем, что он может забивать или делать ассисты с любой точки поля. Наличие Месси в команде — большое преимущество.

Ему всегда можно отдать мяч, потому что он редко его теряет. Напротив, он обязательно что-то сделает, поэтому наша задача — облегчить ему жизнь, чтобы он мог изменить ситуацию», — приводит слова полузащитника портал Diario Sport.