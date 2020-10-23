Хабаровск, , 21:18 — REGNUM Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов подвел итоги победной игры с «Барысом». Встреча завершилась победой «казанцев» со счетом 3:1.

«Здесь площадка чуть поменьше, игра — побыстрее. «Барыс» сегодня играл дома, но считаю, что мы владели инициативой.

Шанс поймать шайбу есть всегда. Получилось так, что я не особо видел игрока, который добивал, — именно откуда он добивает. Мне, наверное, нужно было чуть побыстрее двигаться. Посмотрю еще на видео тот момент, может быть, сейчас в чем-то ошибаюсь», — приводит слова Мифтахова официальный сайт КХЛ.