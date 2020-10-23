Белград, 23 октября 2020, 19:37 — REGNUM 20-летний израильтянин Лотан «Spinx» Гилади и 21-летний швейцарец Ригор «rigoN» Гаши пополнили состав организации c0ntact по CS: GO. Ранее за c0ntact выступал 21-летний Оуэн «smooya» Баттерфилд, который за полтора года сменил пять команд, среди которых Epsilon, BIG, Renegades и Chaos.

На данный момент состав c0ntact по дисциплине CS: GO выглядит следующим образом:

Марко «Snappi» Фейфер

Отто «ottoNd» Сихво

Рокас «EspiranTo» Миласаускас

Лотан «Spinx» Гилади

Ригон «rigoN» Гаши

Нил «NieL_M» Мерфи (тренер)

Даниэл «djL» Наранчич (тренер)