Варшава, , 16:28 — REGNUM Четыре футболистки женской сборной Польши заражены коронавирусом. При этом в пятницу, 23 октября, «бело-красные» сыграют в Варшаве против сборной Азербайджана, а во вторник, 27 октября, запланирован матч на выезде со сборной Молдавии. Игры пройдут в рамках отбора на чемпионат Европы. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Сообщается, что футболистки и тренера женской сборной были протестированы на наличие COVID-19 перед прибытием в тренировочный лагерь в Кемпе под Варшавой.

«К сожалению, результаты четырех тестов на коронавирус оказались положительными. Зараженные спортсменки, согласно процедурам, были изолированы. Кроме того, еще два человека были помещены на карантин из-за тесного контакта с зараженными», — говорится в сообщении Польской футбольной ассоциации.

Эксперты полагают, что выбывшие из состава спортсменки не смогут принять участие в важных матчах, что может негативно отразиться на игре сборной. Чтобы сохранить шанс на выход в финальный раунд чемпионата Европы в Великобритании в следующем году, польская сборная должна выиграть оба октябрьских матча. При этом в составе команды и так есть потери — несколько человек не смогут сыграть из-за травм.