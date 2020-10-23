Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Шипулин выбран президентом Федерации биатлона Свердловской области. Об этом написал сам парламентарий в Instagram.

Шестикратный призёр чемпионатов мира по биатлону ранее заявлял о завершении своей спортивной карьеры.

По словам Шипулина, предложение возглавить структуру ему поступали достаточно давно. Депутат уточнил, что сейчас «чувствует в себе силы» не только заниматься парламентской деятельностью и руководить собственным фондом, но и развивать биатлон в Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Союзе биатлонистов России назначили нового председателя. Им стал Александр Еслев.

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