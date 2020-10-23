Москва, , 15:30 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет останавливать сезон и сокращать количество матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. Об этом 23 октября заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

По его словам, руководство лиги «не рассматривает варианты временной остановки чемпионата и сокращения в связи с этим количества матчей».

«Лиге постепенно удается адаптироваться к тем непростым условиям, в которых мы вынуждены проводить чемпионат», — сказал Морозов.

Он сослался на статистику, которая показывает, что число заболевших игроков, тренеров и сотрудников клубов уменьшается с каждым днём, а число выздоровевших растёт.

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