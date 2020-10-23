Хабаровск, , 14:32 — REGNUM Хабаровский «Амур» проиграл челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:4.

В составе «Трактора» шайбы забросили защитники Дмитрий Огурцов и Игорь Исаев, а также форварды Виталий Кравцов и Томаш Гика.

У «Амура» точными бросками отметились нападающий Кирилл Рассказов и защитник Валерий Васильев.

На сегодняшний день «Амур» занимает 17-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 16 очков после 21 матча. «Трактор» идёт на восьмом месте, на его счету 24 очка после 19 игр.

Читайте ранее в этом сюжете: «Амур» разгромил «Ак Барс», забросив семь шайб