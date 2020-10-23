Москва, , 14:25 — REGNUM Не употреблять слова «проблема» и «усталость» предложил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Об этом 23 октября он сказал в эфире канала «Россия 24».

«Давайте из толкового словаря Даля уберём слова «проблема» и «усталость», потому что мы так дальше не продвинемся. Сами себя в какие-то рамки загоняем», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов также призывал не употреблять некоторые слова. Например, вместо слов «товарищеский матч» говорить «контрольный матч».

«Я уже говорил — если хотите, чтобы мы были уставшими, мы и будем уставшими. Я бы не стал зацикливаться на этом слове, потому что оно у нас в сборной вообще ни разу не поднималось», — добавил Черчесов.

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