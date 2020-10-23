Махачкала, , 14:28 — REGNUM Два кинотеатра в Дагестане покажут в прямом эфире поединок Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках UFC 254. На кону, напомним, пояс чемпиона организации в легком весе.

По состоянию на 14:20 23 октября, в зале махачкалинского кинотеатра на 360 мест, в котором будет транслировать бой, свободными остаются лишь два кресла. В кассе кинотеатра в Каспийске по телефону сообщили, что не занято еще около 60 мест.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов на протяжении последних лет является в Дагестане самым популярным спортсменом и к его боям в республике приковывается пристальное внимание. Традиционно поединки транслируются не только в кинотеатрах, но и во многих общественных заведениях.

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