Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Болельщиков, посетивших матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Химки», который состоится 25 октября на стадионе «Ростов Арена», обслужит дополнительный транспорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Городские перевозчики выпустят на линии более 30 дополнительных автобусов. При этом маршрут № 39 выйдет дополнительный автобус, который будет курсировать до остановки «Городской пляж».

В районе центрального рынка, на площади Советов, а также у аллеи «Ростов-Арена» с задействуют дополнительные автобусы.

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