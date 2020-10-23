Москва, , 13:48 — REGNUM Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось. Об этом 23 октября сообщается на сайте УЕФА.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» — с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1).

«Порту» потерпел поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:3) в Лиге чемпионов. А в Лиге Европы «Бенфика» обыграла «Лех» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0).

В результате отрыв Португалии от России увеличился до 4,7 балла. При этом Бельгия, которая теперь является ближайшим преследователем России, сократила отставание до 3,349 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА: