Москва, 23 октября 2020, 13:48 — REGNUM Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось. Об этом 23 октября сообщается на сайте УЕФА.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» — с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1).
«Порту» потерпел поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:3) в Лиге чемпионов. А в Лиге Европы «Бенфика» обыграла «Лех» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0).
В результате отрыв Португалии от России увеличился до 4,7 балла. При этом Бельгия, которая теперь является ближайшим преследователем России, сократила отставание до 3,349 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА:
- Испания — 82,569 балла
- Англия — 80,997
- Италия — 63,581
- Германия — 62,427
- Франция — 51,081
- Португалия — 41,749
- Россия — 37,049
- Бельгия — 33,700