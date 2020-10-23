Абу-Даби, , 13:14 — REGNUM Популярность боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи измеряется огромной суммой в $700 млн. Об этом 23 октября заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт.

«Об этом бое пишут в 50 странах. 23 млрд показов контента. Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $700 млн. Вот насколько знаменит этот бой», — сказал Уайт.

Напомним, бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября. Российский боец является чемпионом UFC в лёгком весе, американец стал временным чемпионом организации после победы над Тони Фергюсоном.

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