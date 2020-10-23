Москва, , 13:00 — REGNUM У российского биатлониста Петра Пащенко, который заразился коронавирусом, поражены 10% лёгких. Об этом 23 октября сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«Сделали КТ, которое показало поражение 10%. Можно сказать, что болезнь протекает в лёгкой форме», — цитирует Польховского ТАСС.

Он добавил, что у Пащенко была небольшая температура, но сейчас её уже нет.

Ранее сообщалось, что Пащенко заразился коронавирусом во время тренировочного сбора сборной в Алдане (Якутия). Он был изолирован от других членов команды.