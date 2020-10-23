Белград, , 12:02 — REGNUM Сербскому нападающему мадридского «Реала» Луке Йовичу грозит тюремный срок на родине. Об этом 23 октября сообщает Marca.

В Сербии 22-летнему футболисту предъявлено обвинение в том, что весной он нарушил карантин в Белграде. Теперь Йовичу грозит полгода тюрьмы.

19 марта Йович нарушил требования, введённые из-за пандемии коронавируса. Он вернулся из Испании в Сербию и должен был провести 28 дней на карантине, но был замечен на улицах Белграда. Йович утверждал, что не знал о запрете и пошёл в магазин.