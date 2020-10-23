Москва, , 11:48 — REGNUM Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе лиги.

«Спартак» проинформировал лигу, что матч с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что клубы могут договориться об обмене кругами, в результате чего матч первого круга мог пройти в «Ростове», а игра второго круга — в Москве. В Ростове разрешено проведение матчей с болельщиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» будет проводить домашние матчи без зрителей до особого распоряжения. Такое решение принял Роспотребнадзор в связи с нарушениями, допущенными на матче «Спартак» — «Зенит».

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