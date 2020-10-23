Сан-Паулу, Бразилия, , 11:37 — REGNUM Легендарный бразильский футболист Пеле отмечает свой 80-летний юбилей. Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года.

Пеле многими считается лучшим футболистом в истории, за что получил прозвище «король футбола».

Он до сих пор является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира по футболу. Пеле выигрывал мундиали в 1958, 1962 и 1970 годах в составе сборной Бразилии. В составе национальной команды он забил 77 голов, что до сих пор является рекордом.

19 ноября 1969 года Пеле забил свой 1000-й гол. Произошло это на стадионе «Маракана», Пеле реализовал пенальти. Всего за карьеру знаменитый бразилец забил 1289 голов в 1363 матчах.

Пеле играл за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В 1977 году он завершил карьеру. В 1995 году был назначен министром спорта Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле спортсменом века, а в 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.