Белград, , 11:14 — REGNUM Московский ЦСКА проиграл в гостях сербской «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 84:86.

Баскетболист «Црвены Звезды» Джо Лойд стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко. У ЦСКА Дэниел Хэккетт набрал 29 очков.

На счету ЦСКА две победы в пяти матчах. «Црвена Звезда» одержала вторую победу.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с испанской «Валенсией», матч пройдёт 29 октября. «Црвена Звезда» 30 октября отправится на выезд к подмосковным «Химкам».