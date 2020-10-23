Ньюарк, США, , 10:38 — REGNUM Российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом 23 октября сообщается на сайте команды.

Соглашение клуба с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год. Зарплата составит $1,15 млн.

В сезоне 2019/20 Куликов играл за «Виннипег Джетс». Он провёл 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в котором забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету четыре матча и набрал два очка.