Абу-Даби, , 09:52 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сделал вес перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Видео процедуры взвешивания появилось в Twitter.

Для того чтобы уложиться в лимит лёгкой весовой категории, Хабибу пришлось полностью раздеться. Аналогичную процедуру он проделал в сентябре 2019 года перед поединком с Дастином Порье.

https://twitter.com/btsportufc/status/1319505069843402752

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг — утром до взвешивания.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Этот поединок возглавит турнир UFC 254.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

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