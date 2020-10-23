Лондон, , 08:22 — REGNUM «Тоттенхэм» одержал победу над австрийским ЛАСКом в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитник Лукас Моура (18) и нападающий Сон Хын Мин (84). Кроме того, хавбек ЛАСКа Андрес Андраде отметился автоголом на 27-й минуте.

Во втором туре «Тоттенхэм» сыграет с бельгийским «Антверпеном», а ЛАСК — с болгарским «Лудогорцем». Матчи пройдут 29 октября.

Читайте также: ЦСКА не смог обыграть «Вольфсберг» в матче Лиги Европы