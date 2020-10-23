Клагенфурт, Австрия, , 08:08 — REGNUM Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 5-й минуте матча нападающий ЦСКА Адольфо Гайч открыл счёт после передачи Николы Влашича. Для аргентинского форварда этот гол стал дебютным в составе ЦСКА.

На 42-й минуте полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль сравнял счёт, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол защитника ЦСКА Виктора Васина, который нарушил правила в борьбе с форвардом Деяном Йовеличем.