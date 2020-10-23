Новосибирск, , 06:00 — REGNUM В Новосибирске во время тренировки Ночной хоккейной лиги умер игрок любительской хоккейной команды. Капитану команды «Филигран» 57-летнему предпринимателю Юрию Куприянчику стало плохо прямо на катке при ледовом дворце спорта «Сибирь»."Медицинский сотрудник ледового комплекса и одноклубники мужчины оказывали ему помощь на протяжении 20 минут до прибытия скорой, после чего ещё на протяжении 10 минут Юрия пытались спасти врачи. Однако, несмотря на все усилия хоккеист умер», — сообщила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Факт смерти Юрия Куприянчика «НГС Новостям» подтвердили в региональном представительстве НХЛ, уточнив, что за вечер для него это была вторая тренировка.