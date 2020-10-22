Санкт-Петербург, , 22:44 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с московским «Спартаком» на домашнем льду. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Сегодня противник выглядел свежее, был лучше в единоборствах. Не хватило энергии нашей команде, поэтому такой результат.

Мы в раздевалке пытались встрепенуть команду, постоянно меняли звенья, искали варианты по ходу игры, но так получилось. Думаю, это худший матч СКА в сезоне», — приводит слова специалист «Чемпионат».

Напомним, что «армейцы» проиграли в пяти из последних восьми матчей.