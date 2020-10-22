Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM Московский «Спартак» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский отдал три голевые передачи, которые стали определяющими. Он помог отличиться Артему Федорову на первой минуте матча, Сергею Широкову — на 11-й и Максиму Цыплакову — на 15-й. Отметим, что Широков оформил дубль в ворота соперника. Форвард установил итоговый счет на второй минуте третьего периода.

В составе «армейцев» единственную шайбу забросил Андрей Кузьменко на седьмой минуте первого периода.

СКА занимает второе место Запада с 25 очками. «Спартак» вошел в зону плей-офф, расположившись на восьмом месте с 18 баллами.