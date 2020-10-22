Барселона, Испания, , 21:40 — REGNUM Каталонская «Барселона», согласно информации Diario Sport, работает над продлением контракт с 17-летним полузащитником Анссумане Фати, чей статус вышел на новый уровень в минувшем сезоне.

Агент игрока Жорже Мендеш осознает это и требует, чтобы его клиенту повысили зарплату в новом соглашении. В ближайшее время стороны встретятся для обсуждения деталей договора.

На данный момент с Фати действует контракт до 2022 года с опцией продления еще на два сезона.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 4 матча за «Барселону» и отличился тремя голами.