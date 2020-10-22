Неаполь, Италия, , 19:09 — REGNUM 22 октября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» в рамках первого тура группы F Лиги Европы 2020/21 встретятся «Наполи» и АЗ (Алкмар). Главным арбитром назначен Даниэль Стефански.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Руис, Политано, Лоботка, Лосано, Мертенс, Осимхен.

АЗ: Бизот, Свенссон, Хатцидиакос, Вейндал, Инди, Мидтше, Стенгс, Копмейнерс, де Вит, Карлссон, Сугавара.

Этот матч станет для новичка «Наполи» Виктора Осимхена первым еврокубковым в составе нового коллектива. 1 сентября 2020-го года Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» за 70 миллионов евро.