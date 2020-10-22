Берлин, , 19:09 — REGNUM 22 октября в Леверкузене на стадионе «БайАрена» пройдет матч первого тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 между командами «Байер-04» и «Ницца».

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Бендер, Венделл, Тапсоба, Баумгартлингер, Паласиос, Амири, Аларио, Бэйли, Диаби.

«Ницца»: Бенитес, Бамбу, Данте, Нсоки, Лис-Мелу, Камара, Шнайдерлен, Лотомба, Халле, Долберг, Гури.

Для 20-летнего новичка «Ниццы» Амина Гури этот матч станет первым еврокубковым в составе новой команды. В текущем сезоне Гури принял участие в семи матчах Лиги 1, в которых набрал 3+2 очка по системе гол+пас.