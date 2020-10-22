Бразилиа, 22 октября 2020, 18:51 — REGNUM 35-летний бразилец Рафаэл «cogu» Камарго был назначен новым главным тренером состава MIBR по дисциплине CS: GO. Обновленный состав MIBR на данный момент выглядит следующим образом:
Вито «kNgV-» Джузеппе
Аленсар «trk» Россато
Рафаэл «cogu» Камарго (главный тренер)
Cogu стал первым приобретением MIBR после ухода Фернандо «fer» Альваренга, Эпитасио «TACO» де Мело, Габриэла «FalleN» Толедо и Рикардо «dead» Синигаглии. Dead занимал должность главного тренера MIBR с начала 2020-го года.