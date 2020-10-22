Париж, , 17:48 — REGNUM 22 октября в рамках полуфинала верхней сетки онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Open Fall 2020 немецкий коллектив BIG потерпел поражение от французов из Vitality со счетом 0:2 на картах Dust2 (11:16) и Inferno (11:16).

Самым ценным игроком встречи по мнению пользователей портала HLTV (75% голосов) был признан 19-летний французский киберспортсмен Матье «ZywOo» Хербо, коэффициент k/d которого составил 1,6.

В финале верхней сетки Vitality встретятся с Vitality. BIG встретятся с победителем пары Heroic — Sprout.