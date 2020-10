Москва, , 17:41 — REGNUM 22 октября в рамках матча за вылет с онлайн-турнира по CS: GO Betway Nine to Five 5 Dawn российский коллектив Hard Legion потерпел поражение от шведской пятерки Lilmix со счетом 1:2.

Счет по картам (Hard Legion/Lilmix)

Vertigo: 14:16

Inferno: 16:10

Train: 15:19

MVP встречи был признан 19-летний российский киберспортсмен Константин «Raijin» Трубаров, набравший статистику 84−60.

Потерпев второе поражение и заняв четвертое место в группе D, Hard Legion вылетел с турнира с, заняв по итогу 13−16-е место. Lilmix будет бороться с LDLC за выход из группы.