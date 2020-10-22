Москва, , 15:40 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин заявил, что ему с Павлом Мамаевым нельзя выпивать. Об этом 22 октября он сказал в интервью Peopletalk.

«К неприятностям приводит не сам факт, когда мы с Пашей вместе, а когда мы вместе и выпиваем. Нам нельзя выпивать», — сказал Кокорин.

Он добавил, что анализировал вместе с Мамаевым ситуацию, которая произошла с ними два года назад. «Паша сейчас совсем перестал пить», — добавил Кокорин.

Напомним, Кокорин и Мамаев пробыли в местах лишения свободы с октября 2018 года по сентябрь 2019 года за драки в центре Москвы.

31 октября в Москве состоится матч «Спартак» — «Ростов», в котором два футболиста вновь встретятся. Кокорин летом 2020 года перешёл в «Спартак», а Мамаев после освобождения стал игроком «Ростова».