Турин, Италия, , 15:31 — REGNUM Тест на коронавирус нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь дал положительный результат. Об этом 22 октября сообщает Marca.

Отмечается, что Роналду сдал повторный тест на коронавирус. Он оказался положительным.

При этом, согласно протоколу УЕФА, для участия в матчах футболисту необходимо предоставить отрицательный тест за неделю до игры. Таким образом, Роналду не сыграет в матче Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Роналду сдал первый тест на коронавирус, который дал положительный результат.

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