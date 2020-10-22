Абу-Даби, , 14:51 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в лёгком весе. Об этом 22 октября заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт.

«Это будет лёгкий вес. Я не собираюсь устраивать многомиллионную драку в промежуточном весе, которая ничего не значит. Бой ничего не даст лёгкому дивизиону, если кто-то из них выиграет в полусреднем», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Поединок Макгрегора с Порье должен пройти 23 января.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой-реванш с Макгрегором будет иметь смысл только в том случае, если ирландец победит Порье в лёгком весе.

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